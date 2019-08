ESCLUSIVA TMW - Piras: "Cagliari, sogno Europa. Ninja? Ostacolo ingaggio"

Il Cagliari fa sul serio. A centrocampo ha acquistato Rog e Nandez, in attacco è caccia ad uno tra Defrel e Ounas. E adesso c'è pure il sogno Nainggolan. "Gli acquisti mi sembrano buoni, la squadra è stata potenziata rispetto all'anno scorso", dice a TMW Luigi Piras, storico attaccante dei rossoblù. "Il centrocampo con Rog e Nandez è molto interessante. Non c'è più Barella era una partenza da mettere in conto, è un nazionale e senza le coppe rischiava anche di perdere l'azzurro".

A suo parere Nainggolan tornerà al Cagliari?

"Mi sembra difficile, il Cagliari non può pagare un ingaggio di quel genere. A quel punto gli altri giocatori vorrebbero uno stipendio superiore. Una situazione simile capitò anche a me: quando arrivò Victorino guadagnava il doppio di me e allora l'anno dopo ho voluto anch'io gli stessi soldi..."

Se dipendesse solo da Nainggolan comunque sceglierebbe il Cagliari?

"Sua moglie è sarda, qui ritroverebbe un po' di serenità e ritroverebbe l'affetto dei tifosi. Sarebbe una scelta per provare a rilanciarsi. All'Inter non so che problemi abbia avuto ma chiaramente non è stato il giocatore che tutti si aspettavano".

In avanti intanto si cerca uno Defrel e Ounas...

"Defrel mi piace, si butta negli spazi, è ideale per le spizzate di Pavoletti. E' forte anche Ounas, un bel dribblomane, sa saltare l'uomo. Serve un giocatore con queste caratteristiche".

Che obiettivi può darsi il Cagliari?

"Nell'anno del centenario ci si aspetta che la squadra possa dare soddisfazioni. E' un'annata particolare: a distanza di 50 anni dallo scudetto e 100 dalla nascita. Il sogno è arrivare in Europa League"