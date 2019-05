ESCLUSIVA TMW - Pisanu: "Roma, perché non dare una chance a Ranieri?"

La lotta salvezza ma anche tanti altri temi nel corso della chiacchierata con Andrea Pisanu, ex di Parma e Bologna tra le altre. "Con la vittoria dell'Empoli - ha detto a TMW - entrano in ballo per non retrocedere tutte quelle che stanno sotto, anche Cagliari e Fiorentina. La squadra sarda? Ha avuto alti e bassi ma il campionato è stato in linea con le aspettative. Maran è esperto: il Cagliari ha giocatori appetibili e non è facile per un tecnico ripartire ogni anno con nuovi calciatori"

Ranieri, suo tecnico al Parma, meritava una chance alla Roma anche per il prossimo anno? Gli era stato offerto pure un ruolo da dirigente...

"Lui si sente allenatore e deve iniziare un programma fin dal ritiro per lavorare sulla testa dei giocatori. Poteva essere adatto per la prossima stagione, conosce già i giocatori ed è rispettato dall'ambiente"

Mercoledì intanto c'è Lazio-Atalanta, finale di Coppa Italia...

"L'Atalanta gioca un calcio fantastico, sarà una gara spettacolare. Gasperini è il tecnico più adatto al progetto della squadra bergamasca: ha idee eccellenti ma i giocatori devono crederci al cento per cento. Onore a Gasp che sta facendo cose eccezionali con i suoi ragazzi".

