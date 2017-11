ESCLUSIVA TMW - Pistone: "Skriniar impressionante. Spaletti è una garanzia"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW, l'ex difensore nerazzurro Alessandro Pistone parla così della stagione dell'Inter e delle grandi sorprese della squadra di Spalletti: "Estremamente positiva, sia quella della squadra che quella di Skriniar, mi ha stupito in particolare per la sua incredibile costanza dal punto di vista mentale. Oltre a questo si è dimostrato davvero forte anche dal punto di vista fisico, è veloce, forte di testa, nell'uno contro uno si comporta sempre molto bene ma devo dire che è la sua tenuta mentale ad avermi colpito più di tutto".

Più sorprendente il difensore o l'immediato rendimento del tecnico?

"Assolutamente Skriniar! Spalletti è una garanzia, non ci sono molti tecnici in grado di far giocare la squadra in Italia come lui".

Ieri Eder ha firmato per quattro anni: una scelta che qualcuno ha giudicato sorprendente.

"Io dico una cosa, anzi tre. 1) Eder è un nazionale italiano. 2) E' un ottimo calciatore. 3) Ti permette di cambiare modulo ed è sempre pronto a prescindere di quanto giochi e di quando venga schierato in campo".

Ramires può essere un'addizione interessante a centrocampo?

"Non lo conosco abbastanza per esprimere un giudizio, ma il discorso della provenienza dalla Cina non mi preoccupa. I tornei meno competitivi sanno anche regalare sorprese".