esclusiva Pizzoferrato: "Inter favorita. Banega sacrificato per 10 milioni per il FFP"

vedi letture

"Dal punto di vista oggettivo l'Inter può essere considerata favorita per due motivi". A dirlo è Maurizio Pizzoferrato, inviato a Colonia per l'Agenzia AREA per assistere a Siviglia-Inter di stasera. "In primis per il blasone che ha, l'Inter è l'ultima squadra italiana ad avere alzato una coppa europea. Di contro però il Siviglia ha confidenza con questa manifestazione. Questa è la quarta finale, le hanno tutte vinte, sembra tagliata proprio per l'Europa League. Lo abbiamo visto contro Roma e Manchester United come possa fare male con giocatori veloci, tecnici, ispirati da un ex interista come Banega. È stato sacrificato per 10 milioni sull'altare delle plusvalenze, sta facendo marciare il Siviglia".

Sarà l'ultima partita di Banega.

"Sì, ma è un dato, che ci sia lui. E poi c'è Suso, per lui è un derby nella finale, ha fatto male un paio di volte, ha segnato una doppietta nel 2015 con il suo solito movimento. Non ha mai vinto, ma può dare fastidio psicologicamente ad Handanovic. Ci sono molti ingredienti. Il piatto forte è che quest'Inter assomiglia all'Italia del 2016, con questo allenatore che dà una carica clamorosa. Ora vediamo Godin, Barella, si getterebbero nel fuoco per lui. C'è questa voglia di portare a casa con qualcosa, Conte non ama molto finire a zero titoli".

Però dopo Bergamo c'era qualche nuvolone nero...

"Per appianare ciò che è successo a Bergamo non può bastare un selfie, bisognerà capire non cosa farà la società ma Conte. Non si può escludere nulla. Per un interista, divorziare dopo un anno da Conte, soprattutto in caso di titolo, sarebbe da Tafazzi. Perché è un allenatore che ti porta a vincere. Quello che è successo non ha logica, forse poteva avere ragione, invece questa cosa così violenta del salire sul carro... Poi c'è stata la rettifica all'ANSA, ma i giorni delle vittorie con il Leverkusen e lo Shakhtar hanno prodotto una vigilia molto serena. Sono al 65% per la sua permanenza, ma anche un possibile addio è quotato a 35%".

Lukaku e Lautaro hanno trovato equilibrio. Lo sacrificheresti per Messi?

"Darei tutti gli affetti più cari per vedere Messi all'Inter. Perché Ronaldo è più un giocatore da Juventus, è un'uomo azienda. Invece Messi incarna l'interismo di Moratti, il giocatore perfetto".