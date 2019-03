© foto di Federico Gaetano

La fortuna di avere un talento incredibile, la sfortuna di averlo nell'era di Gianluigi Donnarumma, nello stesso club del numero uno dell'Italia. E' la storia, finora, di Alessandro Plizzari, portiere classe 2000 del Milan, ventiquattresimo tra i migliori talenti italiani. "E' un grande talento, è un giocatore bravo, bravissimo -spiega Tullio Tinti, agente del giocatore, a Tuttomercatoweb.com-: fisicamente è cresciuto molto, ha solo diciannove anni ma ha già giocato venti partite a Terni in B ed è stato fuori per infortunio. Titolare a diciassette anni, gioca in Nazionale sotto età: al Milan ha davanti un campione, giovane, è una valutazione che stiamo facendo per il suo futuro e cercheremo di capire quale sarà la strada per il domani".