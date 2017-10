ESCLUSIVA TMW - Poggi: "Roma top club e Kolarov autentico trascinatore"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La Roma pare aver davvero trovato continuità di gioco e di rendimento. Ne è una conferma la vittoria di ieri contro il Torino. Ottenuta con un gol su punizione di Kolarov. "Giocatore imprescindibile, sta dimostrando qualità oltre la media e sa prendere per mano la squadra", dice a Tuttomercatoweb.com Paolo Poggi, ex attaccante giallorosso.

Come le sembra questa Roma?

"Interessante. Di Francesco le ha dato un'impronta da top club. Gioca, vince, sa soffrire. Sta disputando un campionato come in molti si aspettavano. Anche se per la verità non era assolutamente facile confermarsi".

Parlando invece dell'attacco, Di Francesco ha detto che Dzeko gli ricorda Van Basten. Lei che ne pensa?

"Forse è un paragone un po' pesante perché a mio parere Van Basten era l'attaccante per eccellenza. Certo, in questo momento storico Dzeko è molto meglio averlo...".

E questa Roma che ruolo reciterà in campionato?

"Credo che con l'Inter darà fastidio a Juve e Napoli".

Ultima considerazione sull'Udinese. da grande ex friulano come si spiega la delicatissima situazione della squadra di Delneri?

"La stagione è partita male ma non credo che questa sia la classifica che rispecchia la qualità della squadra. Il gruppo adesso deve trovare la chiave per dare la svolta alla stagione".

Giusto confermare Delneri?

"La società ha il polso della situazione e molto probabilmente ha percepito che tra il tecnico e la squadra c'è unità d'intenti e non ci sono problemi".