ESCLUSIVA TMW - Poldervaart: "Ajax, la difesa rischia ed è il punto debole"

Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

"Non avrei seguito la gara allo stadio ma da casa: tra l'Ajax e il mio Excelsior, c'erano categorie di differenza". A parlare con Tuttomercatoweb.com è l'ex allenatore del club di Rotterdam che il prossimo week-end sfiderà proprio gli ajacidi. Adrie Poldervaart, fresco di dimissioni con la squadra in una difficile situazione di classifica, ha iniziato nel '92 come fisioterapista del club, sei anni dopo ha iniziato la vita da allenatore che, dopo una lunga militanz tra i dilettanti che lo ha portato anche al Rinus Michel Award per quanto fatto al VV Zwaluwen, in estate lo ha riportato all'Excelsior. Da allenatore in prima, però, fino a due martedì fa.

All'andata per lei non è andata malissimo: un ko per 7 a 1...

"Abbiamo iniziato bene, solitamente giochiamo 4-3-3 e lì abbiamo giocato col 4-2-3-1 per riempire gli spazi. I loro esterni cercano sempre l'interno, abbiamo iniziato bene poi... Palla persa e 1-0 per l'Ajax e prima dell'intervallo, Schone ha segnato il raddoppio su punizione. Abbiamo avuto subito un'occasione: l'abbiamo sbagliata, hanno segnato. Abbiamo avuto altre due occasioni per accorciare: sbagliate entrambe, purtroppo, e dal 70' la gara è finita per noi al loro quarto gol. Eravamo stanchi, da lì ci hanno stesi. E' un risultato bugiardo per la quantità di reti prese...".

Ci racconta l'Ajax?

"E' una squadra, vera. Ha tante individualità ma giocano come una squadra, verticali. Corrono tanto, soprattutto gli esterni bassi come Mazraoui e Tagliafico. In mezzo De Jong ricorda Pirlo, è meraviglioso, cambia le partite. Possono giocare con la palla tra i piedi e dietro giocano uno contro uno. Le debolezze? Quando pressano, lasciano spazi in transizione e gli avversari possono approfittarne. Dopo la pausa invernale hanno preso più gol per questo ma ora stanno giocando alla grande. Sì, lasciano spazi dietro quando pressano, ma adesso spiccano di più i pregi".

Dietro chi ne ha tanti è De Ligt.

"De Ligt è giovane ma forte, forte. Vede e sa riparare i problemi, può giocare anche uno contro uno. Segna anche di testa, davanti: è giovane ma è già un leader. Ha la personalità per difendere anche da solo, diciamo che per fare il salto di qualità deve giocare ancora di più ad alto livello e lo farà quando sarà in un grande club. Sa difendere, attaccare, è completo".

Che ne pensa della Juventus?

"E' una delle più grandi squadre e la maglia... Beh, mi piace anche quella. Apprezzo Chiellini, Bonucci, hanno un manager che stimo come Allegri e poi Ronaldo che per loro è importantissimo. In squadra all'Excelsior avevo due giocatori che sono super tifosi della Juve, poi...".

Ovvero?

"Il portiere Alessandro Damen e Luigi Bruins. La seguono sempre e concordano: con Manchester City e Barcellona sono al top in Europa. Serve fortuna ma sono tra le favorite, per come difendono, per l'intensità che hanno. Dietro Chiellini e Bonucci sono "la Juventus", la rappresentano: la passione e il cuore".