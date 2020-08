esclusiva Polster: "Il calcio italiano è cambiato. Monchi? Meglio dirigente che portiere"

Tra i tifosi che seguiranno Inter-Siviglia dalla TV ce n'è uno d'eccezione, che con gli andalusi ha segnato tre stagioni ed è stato idolo di Colonia, sede della finale. E che conoce anche l'Italia per l'anno trascorso al Torino. Toni Polster, leggenda del calcio austriaco, ci dice la sua in esclusiva per Tuttomercatoweb: "Ovviamente tiferò per il Siviglia dove conservo bei ricordi e non dimentico quello che mi hanno dato. Penso che abbia buone possibilità di vincere la coppa. È una competizione, l'Europa League, fatta su misura per questa squadra. Il segreto è come lavora la società: sanno operare sul mercato come pochi al mondo, prendendo giocatori di qualità spendendo il giusto e guadagnando somme di denaro importanti dalla rivendita degli stessi. Il lavoro di Monchi ha fatto sì che la squadra ora sia conosciuta in tutto il mondo".

Le porte chiuse fin qui non hanno pesato sulla squadra

"Anche il clima può aver aiutato, essendo Siviglia probabilmente la città più calda d'Europa. La squadra è completa, anche se non ha fuoriclasse come Messi o Cristiano Ronaldo ha elementi funzionali al modulo, tutti sanno cosa devonjo fare".

Monchi è stato un suo compagno di squadra. Che ricordi ha?

"Beh, la prima riflessione è che ha avuto molto più successo come dirigente che come portiere (ride, ndr). Sia chiaro, era un portiere di buon livello, ma come dirigente ha fatto un lavoro incredibile, dimostrandosi una persona estremamente intelligente".

Alcuni giocatori del Siviglia, come Suso, Banega e Ocampos hanno faticato in Serie A. Lo stesso è accaduto con Lei. Come mai?

"Sono epoche diverse che non possiamo comparare. Quando giocai nel Torino il calcio in Italia era molto difensivo e per un attaccante era dura segnare. Ora la Serie A è cambiata, si gioca un buon calcio con squadre che praticano una filosofia attraente come l'Atalanta. Credo che la moltitudine di stranieri abbia contaminato, in senso positivo, lo stile di gioco italiano. Ora infatti mi piace molto vedere il campionato italiano. Per quel che riguarda i giocatori del Siviglia che hanno faticato da voi è difficile dire, bisogna sempre valutare caso per caso, ognuno ha una sua storia".

Anche Monchi è tornato subito in Spagna, dopo l'esperienza alla Roma

"Dipende sempre dove lavori e se ti permettono di farlo. A volte manca la pazienza, non ti perdonano nulla. Ma sotto questo aspetto non vedo molte differenze fra Spagna e Italia: non ti perdonano nulla".

Che idea si è fatto di questa Inter?

"Ha fatto acquisti intelligenti, di qualità. E che fanno la differenza. Al resto ci pensa l'allenatore che tatticamente è molto buono, ha una precisa idea di gioco e si è creata la giusta alchimia per aprire un ciclo ed essere un rivale degno della Juventus. Magari dopo 9 anni a veder vincere la stessa squadra le cose possono cambiare grazie a loro".

Che ricordi ha della sua esperienza in Italia?

"Andai via dopo un anno, c'era il limite degli stranieri. Io però ritengo che quella stagione fu buona perché arrivammo alla finale di Coppa Italia e giocammo lo spareggio per andare in Coppa UEFA contro la Juventus. In entrambi i casi abbiamo perso per circostanze sfortunate, nel derby alla lotteria dei rigori. Per il resto dico solo che l'anno dopo io non c'ero più e il Torino è retrocesso in Serie B. Evidentemente con me hanno avuto poca pazienza, considerando che mi sono trasferito al Siviglia e ho dimostrato le mie qualità di centravanti. La differenza era che in Spagna giocavamo per vincere, al Torino con Radice si giocava per non perdere".

Nella sua carriera c'è anche una parentesi come cantante

"È vero, ma ho lasciato la carriera musicale da diversi anni, sebbene sia stata soddisfacente. Volevo fare l'allenatore e la gente non prende sul serio un allenatore che fa il cantante. Così addio musica. Manca poco e festeggerò 10 anni alla guida del Viktoria Vienna, ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni: siamo partiti dalla quinta divisione e ora siamo in terza. La Bundesliga non è alla nostra portata anche per una questione di infrastrutture, ma la seconda divisione può essere un obiettivo".