ESCLUSIVA TMW - Prati: "Milan, Bonucci è il leader per rivedere l'arcobaleno"

Juventus e Milan hanno iniziato a trattare per il trasferimento di Leonardo Bonucci a Milano. Una clamorosa notizia di mercato che nelle ultime ore sta trovando sempre più conferme. TuttoMercatoWeb.com ne ha parlato in esclusiva con lo storico ex attaccante rossonero Pierino Prati.

Prati, sarebbe favorevole all'arrivo di Bonucci al Milan?

"Senza dubbio. Sarebbe un trasferimento clamoroso, anche perché la Juventus difficilmente potrebbe rimpiazzare un calciatore del genere. Proprio per questo però mi sembra complicato che l'operazione si possa fare. Sinceramente ci spero, ma non ci credo".

Cosa porterebbe al Milan Leonardo Bonucci?

"Qualità, esperienza e personalità. Bonucci diverrebbe un punto fermo del nuovo Milan. I rossoneri in questa campagna acquisti hanno preso tanti calciatori stranieri e l'innesto del difensore della Juve potrebbe sicuramente aiutare Montella ad amalgamare meglio la rosa".

Come giudica il lavoro sul mercato del Milan, almeno fino a questo momento?

"Molto positivo. I nuovi mi piacciono, ma come ho detto adesso va formata una squadra. E il Milan, in tal senso, ha bisogno di un leader come Bonucci. Solamente così si potrà tornare a competere per obiettivi importanti e rivedere l'arcobaleno dopo un periodo bruttissimo".