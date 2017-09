ESCLUSIVA TMW - Prati: "Milan, non è colpa di Bonucci. Meno sogni e più lavoro"

Sonora sconfitta del Milan all'Olimpico. Dopo le vittorie con Cagliari e Crotone, oltre a quelle in Europa League, per la squadra di Montella è arrivato il primo (grande) passo falso. TuttoMercatoWeb.com ne ha parlato in esclusiva con lo storico ex attaccante rossonero Pierino Prati.

Prati, la Lazio ieri ha dato una lezione di umiltà al Milan?

"Sì, possiamo dirlo assolutamente. C'era troppo entusiasmo, la realtà dice però che bisogna ancora lavorare e parecchio. Tre-quattro vittorie consecutive non bastano per poter competere ad alti livelli".

Nel mirino della critica è finito con forza l'acquisto più chiacchierato dell'estate: Leonardo Bonucci.

"La colpa della sconfitta di ieri non è solo di Bonucci. E' chiaro che anche lui deve fare meglio, rappresentando un esempio da seguire grazie alla sua esperienza e alla sua personalità, ma è imprescindibile che tutti i nuovi arrivati, e non solo lui, capiscano il valore e il peso della maglia del Milan. Il mercato è importante, ma lo è ancora di più essere squadra".

La batosta con la Lazio può aiutare in qualche modo i rossoneri?

"Sicuramente. Il Milan adesso deve tornare coi piedi per terra: meno sogni e più lavoro. Partite come quella con la Lazio, soprattutto dopo una rivoluzione estiva, possono capitare, ma non devono ricapitare. La sofferenza del popolo rossonero ieri è stata tanta e questo non è ammissibile".