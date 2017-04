ESCLUSIVA TMW - Preciado gol contro il River: Torino e Genoa presenti

© foto di Federico Gaetano

C'erano anche osservatori di Genoa e Torino questa notte in Ecuador ad assistere alla sfida di Copa Libertadores andata in scena in Ecuador tra Emelec e River Plate.

All'Estadio George Capwell, i Millonarios si sono imposti 2-1 in rimonta grazie alla decisiva rete di Lucas Alario, ma le due società hanno monitorato con particolare interesse soprattutto Eduar Ayrton Preciado, classe '94 che dopo due minuti ha realizzato la rete del momentaneo 1-0.