© foto di Federico De Luca

Antonello Preiti, ex dirigente dell'Udinese, parla così ai microfoni di TMW della sessione di mercato estiva che coinvolgerà i friulani, costretti a tornare sul mercato per accontentare il nuovo tecnico e assecondare il suo credo calcistico: "Nicola deve poter valutare al meglio la rosa prima di indicare correttivi sul mercato: credo che nelle prossime 2-3 partite la concentrazione sarà su questo, poi la società proverà ad accontentarlo. Davanti credo siano a posto, mi aspetto qualche innesto a centrocampo, o magari in difesa. Lasagna, Pussetto e De Paul sono giocatori di qualità, per me non ha bisogno di molto in attacco".

A proposito, De Paul è il pezzo pregiato: rimarrà?

"Sicuramente. Conoscendo la società, il gioiello sarà venduto in estate e la squadra non sarà smantellata a gennaio. Ci metto la mano sul fuoco".