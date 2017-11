ESCLUSIVA TMW - Pres. Antalyaspor: "Leonardo il manager perfetto per noi"

Ali Safak Ozturk è il presidente dell'Antalyaspor, club che ha stravolto il mercato turco con acquisizioni pesanti da Eto'o a Nasri passando da Sandro a Menez. Tuttomercatoweb.com lo ha intercettato a Londra, al WyScout Forum, e la chiacchierata parte dal progetto del club di Antalya. "L'obiettivo è promuovere la nostra splendida città e il calcio è un mezzo straordinario per avere visibilità. Gli investimenti hanno un grande ritorno economico e per questo abbiamo anche scelto di puntare su calciatori con carriere importanti e di spessore mondiale".

Antalyaspor e Antalya, un rapporto a doppia mandata.

"Siamo diventati una città di calcio, un polo conosciuto nel mondo ora grazie al club. Antalya ha tantissimo da offrire e noi vorremmo diventare un modello come il Barcellona per la città di Barcellona".

Per farlo, dopo i campioni, ecco un manager internazionale come Leonardo.

"Più del nome, ci ha colpito il suo spessore. Avevamo bisogno di uno come lui, capace di trasmettere la sua identità e con la sua personalità, capace di gestire anche i campioni. Ha capito che insieme possiamo fare ogni tipo di percorso e poi, oltre a essere una grande persona, è anche un manager e capisce le esigenze e le situazioni societarie".

Vero che potreste investire anche fuori dai confini turchi?

"L'obiettivo c'è, sempre per motivi di business. Puntare su acquisizioni di società fuori dalla Turchia, ci sono nazioni che possono offrire occasioni e scenari importanti. L'Italia? Ha delle società interessanti ma non bisogna scordare, dall'altra parte, la difficoltà che c'è per le società nella costruzione degli stadi e non solo".