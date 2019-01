ESCLUSIVA TMW - Pres. Belgrano: "Romero, che garra. Juventus? Non ha limiti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La carriera di Cristian Romero non ha limiti". Chi meglio del presidente del Club Atlético Belgrano per raccontare una delle più grandi sorprese di questa prima parte di campionato? È proprio con Los Piratas, infatti, che il difensore del Genoa si è affacciato al calcio professionistico nel 2016. Prima del grande salto di quest'estate in Serie A, dove Romero ha già attirato l'interesse della Juventus in vista della prossima stagione.

"Sono davvero orgoglioso e felice di quello che sta facendo al Genoa Cristian - esordisce in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com il numero uno del Belgrano Jorge Franceschi -. È un classe '98 che ha già accumulato tanta esperienza, con grandi qualità e una personalità mostruosa".

Una garra tale da permettergli di affermarsi in Italia appena pochi mesi dopo il suo arrivo.

"È proprio questa la sua principale caratteristica. Non solo 'El Cuti' Romero, tutti i calciatori formati nella cantera del Belgrano hanno la garra scritta nel loro DNA. Lavoriamo molto in tal senso fin da quando sono bambini".

Accanto a una mentalità da veterano, ci sono però anche qualità tecniche importanti.

"Assolutamente. Cristian ha debuttato giovanissimo nella massima serie argentina per poi giocare subito titolare anche nella doppia sfida di Copa Sudamericana col Coritiba. È un calciatore giovane, ma già pronto, che in Argentina ha vissuto da protagonista partite molto importanti".

Il suo avvio da protagonista col Genoa ha sorpreso tutti.

"Noi non avevamo alcun dubbio. Cristian è l'ennesimo prodotto del settore giovanile del Belgrano che cerca gloria nel vostro Paese. Penso anche, per esempio, all'ex Palermo Franco Vazquez o a Emiliano Rigoni dell'Atalanta. Sono sicuro che ce ne saranno tanti altri ancora".

Dal Belgrano al Genoa, fino alla Juve. Il futuro di Romero, a partire dalla prossima stagione, dovrebbe essere a tinte bianconere.

"Io preferisco sempre restare cauto in tema mercato, non mi voglio sbilanciare. Credo che Cristian debba prima di tutto continuare così, senza lasciarsi distrarre dai rumors. È sulla strada giusta e la sua carriera non ha limiti, ma la Juventus o il suo possibile futuro con l'Albiceleste dipendono solo da lui. Intanto, testa bassa e lavorare sodo, proprio come si fa qui al Belgrano".