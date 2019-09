ESCLUSIVA TMW - Pres. Dinamo: "Atalanta tosta. Grande atmosfera"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Losapio

È iniziato pochi istanti fa il pranzo ufficiale UEFA fra le dirigenze di Dinamo Zagabria e Atalanta presso il ristorante 'Dubravnik Pit' di Zagabria. Presenti in rappresentanza del club orobico il vicepresidente Luca Percassi e il dt Umberto Marino, mentre per la società croata il presidente Mirko Barisic e il suo staff. Barisic, in esclusiva ai microfoni di TMW prima dell'ingresso nel locale ha dichiarato: "Sarà una partita importante, contro un avversario tosto. Le possibilità di vittoria però sono al 50%. Al Maksimir ci sarà una grande atmosfera e uno stadio pieno".