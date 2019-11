ESCLUSIVA TMW - Pres. Flamengo: "Gabigol, noi ci siamo. Trattiamo con l'Inter"

Trentuno gol e dieci assist in 38 presenze (soltanto finora), Gabigol al Flamengo si è davvero consacrato. Dopo aver vinto il Brasileirão e la Copa Libertadores proprio grazie ai gol del suo numero 9, il Mengão lavora così all'acquisto del cartellino del classe 1996 di proprietà dell'Inter, visto che il suo prestito scadrà il prossimo 31 dicembre. Per saperne di più sul doppio trionfo rossonero della scorsa settimana e anche sul futuro di Gabriel Barbosa, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva proprio il Presidente del Flamengo, Rodolfo Landim.

Landim, i festeggiamenti continuano dopo questo storico doppio trionfo.

"Siamo davvero felici, abbiamo raggiunto un Doblete storico e importantissimo, non possiamo che esserne soddisfatti e orgogliosi. La vittoria della Copa Libertadores, 24 ore prima di quella del campionato, è stata davvero magnifica. Applausi per tutti quindi: per la squadra, per l'allenatore, per la dirigenza e per i tifosi".

Il vero trascinatore del Flamengo, tanto in campionato quanto in Copa Libertadores, è stato sicuramente uno: Gabriel Barbosa "Gabigol".

"Siamo molto contenti delle sue prestazioni, Gabriel è stato prezioso in questa stagione coi suoi gol, i suoi assist e le sue giocate. D'altronde, quando uno segna 31 reti e la stagione non è ancora conclusa...".

L'obiettivo, dunque, è confermarlo al Flamengo?

"Noi ci siamo e lo abbiamo già fatto sapere all'Inter. La trattativa tra i due club è in corso e qui non possiamo parlare di dettagli, ma posso dirvi che siamo ovviamente molto contenti del contributo che ci ha dato Gabigol".