ESCLUSIVA TMW - Pres. Fluminense: "Richarlison è pronto, ma non ho sentito l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pedro Abad, presidente della Fluminense, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb dallo Juventus Stadium, sede del WyScout Forum.

Prima domanda d’obbligo su Richarlison: è lui il nuovo crack in uscita dalla Flu?

“Richarlison è un giocatore completo, molto forte. Ha un’ottima attitudine in campo, è forte nell’uno contro uno e segna tanti gol, potrebbe giocare in qualsiasi club europeo e quindi anche in Italia farebbe molto bene. Inter? No, nessun contatto per il momento”.

Un altro nome circolato in Italia è quello di Matheus Mascarenhas… “E’ un giovane esterno mancino molto promettente, ha solo 19 anni e gli abbiamo da poco rinnovato il contratto. Ha grandi qualità, riesce a fare senza problemi tutta la fascia”.

Fiorentina e Milan osservano il giocatore. Lei ha già avuto dei contatti in merito? “Non ci hanno contattato, ma se dovessero chiamarmi potremmo parlare di un’eventuale operazione. Al mercato però pensano i miei dirigenti, io non amo entrare nelle decisioni, ma ad oggi non esistono trattative con i club italiani”.