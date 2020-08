esclusiva Pres. H. Verona: "Tante trattative per Kumbulla. Benassi e Vlahovic ci piacciono"

Nell'intervista che potete vedere sotto, ha parlato in esclusiva a TMW il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti. Presente a Forte dei Marmi all'evento 'Le Olimpiadi del Cuore', ha detto: "Spero che quest'anno ci possiamo riconfermare, questo mercato è diverso e difficile, cercheremo di fare una squadra per salvarsi. Oggi sono arrivati Ruegg e Magnani ma è in arrivo anche un francese (si riferisce probabilmente a Tameze, ndr). Pian piano si fa la rosa, anche se c'è poco tempo per assemblarla". Su Kumbulla ha detto: "Ci sono tante trattative e interessi, vediamo cosa succede. Vederlo finire ad un gran club sarebbe una grande occasione per il ragazzo, ma se rimane non è un problema, è un gran giocatore e lo teniamo volentieri. Benassi e Vlahovic? Vediamo, se li muovono c'è il nostro forte interesse. C'è un ottimo rapporto con i viola. Col nostro tecnico potrebbero far bene".

