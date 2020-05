esclusiva Pres. Lecce: "Parola al campo. Ora giochiamole tutte o niente retrocessioni"

La Serie A ripartirà il 20 giugno, da ieri è ufficiale. Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha commentato così l'imminente ritorno in campo: "Torna la parola al campo - esordisce il numero uno giallorosso - meglio così. È un ritorno alla normalità anche questo. Speriamo di salvarci dopo aver disputato tutte le partite in calendario, le altre formule non le concepisco, così come non concepisco questa smania di far retrocedere squadre laddove ci fosse un nuovo imprevedibile stop".

Sulle condizioni del gruppo, che da due giorni si allena ad Acaya, Sticchi Damiani aggiunge: "La squadra sta bene e si sta allenando duramente. Sono fiducioso. Dobbiamo restare in A perché i nostri tifosi possano godersi l'anno prossimo lo spettacolo che quest'anno il covid ha interrotto".