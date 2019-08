ESCLUSIVA TMW - Pres. Lokomotiv Mosca: "Juve e Atletico? Nessuna paura"

Fonte: Da Monaco, Gaetano Mocciaro

Gruppo complicato per Vasili Kiknadze, presidente della Lokomotiv Mosca, che da Montecarlo commenta ai microfoni di TMW il sorteggio, che vedrà la squadra russa affrontare Juventus e Atletico Madrid: "Siamo sempre ottimisti. Penso che sia un bel sorteggio, con grandi squadre da affrontare: vuol dire che avremo a Mosca i migliori giocatori al mondo. Avremo Ronaldo, avremo l'Atletico e potremo mostrare che abbiamo imparato la lezione di due anni fa".

Avete iniziato la stagione prima delle vostre avversarie. Preferirebbe giocare prima contro la Juve o contro l'Atletico?

"Non c'è differenza. Non possiamo influenzare il calendario e non ci pensiamo".

Chi temete di più?

"Non abbiamo paura di nessuno".

Ok, ma qual è più forte tra Juve e Atletico?

"Domanda difficile. Però il punto è che dovremo essere noi i più forti, lo dimostrerà il campo".

Come avete convinto Joao Mario?

"Gli abbiamo promesso che avrebbe giocato contro la Juventus di Ronaldo, che è un suo amico. A parte gli scherzi, la trattativa è stata molto veloce e i nostri tifosi sono molto contenti. Penso che sia stata una buona scelta per migliorare la nostra qualità, saremo molto più flessibili a livello tecnico e fisico. Ovviamente, è una grande sfida, ma interessante".

In Italia ha fatto male, però.

"Però ci ricordiamo cosa ha fatto nel 2016. Penso che in Italia non abbia mostrato tutto quello che ha e che può ancora fare".