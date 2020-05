esclusiva Pres. Lugano: "Spero nello stop In Svizzera. Partnership con big italiana? Magari"

“Sarei apertissimo a una partnership con una big”. A dirlo è Angelo Renzetti, presidente del Lugano che galleggia nella prima divisione svizzera. “Che senso ha avere una squadra di Serie C? Credo che la cosa più intelligente da fare per una italiana sarebbe avere un accordo con noi, per mandarci giovani in prestito”.

Anche perché parlate in italiano.

“La condizione è talmente chiara che non bisognerebbe nemmeno spiegarla. Non invii un giocatore nella Svizzera tedesca, ma ne hai l’attitudine. Hai sicurezza, qualità, costi calmierati, di cosa parliamo? Se uno non vede una cosa del genere è cieco”.

Quali sarebbero le opportunità principali?

“Siamo a due passi dall’Italia, possiamo schierare sette extracomunitari, il campionato è competitivo e si può crescere senza troppe pressioni. Sono dieci anni che sono nel calcio e capisco la situazione italiana, ma se gli altri non se ne accorgono… Sono concetti che ho sempre espresso, anche con personaggi influenti. Ma alle volte comanda il denaro e non il calcio”.

A proposito, il campionato svizzero riparte?

“L’intento è quello di decidere il 29 di maggio. Ci sarà un’assemblea dei club se andare avanti o meno. La linea è quella di non continuare: si perderebbero i soldi delle televisioni, è vero, ma a quel punto potremmo allargare il campionato a 12 squadre. L’anno prossimo recuperiamo quelli persi”.

Ci sarebbero tre promozioni quindi?

“Due, con il Thun salvo. Qui hanno fatto una deroga ai regolamenti, chi ha contratto a tempo determinato, come i calciatori, ha un aiuto per l’ingaggio fino a una certa cifra. Questo dà una boccata di ossigeno ai club, ma se ricominciassimo perderemmo questi privilegi”.

I tifosi allo stadio sono una voce importante in Svizzera?

“Anche per questo vorremmo rimanere fermi. Continuare con gli stadi vuoti, avendo delle spese per lo stadio, più le trasferte, non avrebbe senso. Meglio rimanere, limitare i danni e pianificare”.

Un atteggiamento diverso rispetto alla Serie A?

“Lì c’è il problema delle televisioni che incide molto, la maggior parte delle squadre ha già mangiato fuori i margini delle televisioni che devono ancora ricevere. Bisogna fare delle riforme, calate dall’alto, per sospendere certe dinamiche”.

È una questione di sopravvivenza.

“Sì, anche qui. Ma è normale, per le passioni si tende a spendere di più”.

Calcisticamente è contento della stagione?

“Abbiamo fatto un po’ di fatica, all’inizio, abbiamo cambiato allenatore e ora siamo a metà classifica. Abbiamo una squadra solida, abbiamo capito qual è la nostra dimensione. Nel contesto ci stiamo, non dovremmo avere problemi a salvarci”.

Qualche giocatore è inseguito da club esteri?

“Baumann è un ottimo portiere, giovane, ha margini di miglioramento enormi. Ci è stato richiesto da Inghilterra e Grecia, sta facendo molto bene, lo allena Gigi Romano, che stava al Milan, ha fatto crescere Donnarumma e stravede per lui. E poi c’è questo Holender, che l’anno scorso è stato capocannoniere in Ungheria”.

Poi ci sono due vecchie conoscenze del calcio italiano, Macek e Kecskes

“Il primo ha giocato mezza partita, si è fatto male ed è rimasto infortunato. È eccezionale dal punto di vista caratteriale, in ritiro era andato benissimo. Il secondo si vede che è cresciuto in Italia (nell’Atalanta, ndr) ed è sempre stato schierato in una difesa a tre”.

Crede in un ridimensionamento del calcio svizzero?

“Non si può uscire più di tanto dal seminato, sarà quello di sempre. Lugano è appetibile per questo. E il campionato svizzero è seguito da tutte le nazioni che lo circondano”.