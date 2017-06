ESCLUSIVA TMW - Pres. Pescara: "Coulibaly-Inter oggi si può chiudere. Vukusic..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è al lavoro per il mercato del suo club. Gli abruzzesi sono molto attivi tra cessioni e acquisti. Coulibaly piace da tempo all'Inter ma si è registrata anche la forte ipotesi Genoa: "I nerazzurri sono sempre in vantaggio - dice il numero uno abruzzese a Tuttomercatoweb.com - oggi dovrebbe chiudersi".

E per l'arrivo di Ganz? Oggi può essere il giorno giusto?

"Oggi dobbiamo incontrarci con la Juve, vediamo di portare a termine l'operazione".

Uscendo dal mercato che cosa si sente di dire sul caso Vukusic (“Respiravo con un solo polmone. Per i medici era un problema alla schiena”)?

"Abbiamo già emesso un comunicato su questo argomento. Mi sento comunque di dire che se davvero in Italia aveva dei problemi probabilmente non se ne erano accorti neanche prima, quando era all'Hajduk. A Pescara è stato sottoposto a vari controlli non solo da parte del nostro staff medico ma anche in ospedale. Credo che se ne sarebbero accorti. Con l'Hajduk ha giocato in Champions e segnato anche contro l'Inter. Ritengo che se avesse avuto questo problema probabilmente se ne sarebbero accorti anche prima".