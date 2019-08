ESCLUSIVA TMW - Pres. Rennes: "Gruppo duro? Felici di ospitare Lazio e Celtic"

Fonte: Da Monaco, Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Siamo contenti di esserci qualificati, anzitutto". Parola di Olivier Letang, presidente del Rennes, che ai microfoni di TMW commenta il girone che vedrà i francesi impegnati contro Lazio, Celtic e Cluj: "Giocheremo una competizione eruopea per il secondo anno di fila e per questo siamo felici. Detto questo, il gruppo è complicato, ma ci è già successo l'anno scorso".

L'anno scorso siete andati vicini a qualificarvi contro l'Arsenal.

"Abbiamo imparato molto, ma abbiamo anche un grande rispetto per i club che affronteremo. La Lazio è una grande squadra, il Celtic ha una grande storia e anche il Cluj sarà tosto. Sarà tutto difficile, è un gruppo difficile. Ma forse l'anno scorso forse eravamo favoriti, ora ci dovremo preparare al meglio per vincere il più possibile".

Forse è il secondo gruppo più complicato. Farebbe a cambio con il gruppo della Roma?

"Beh, il sorteggio è stato fatto e non possiamo cambiarlo. Siamo contenti di ospitare dei grandi club e son davvero contento per i nostri tifosi: vedranno in casa loro la Lazio e il Celtic. Siamo davvero felici, non vediamo l'ora di giocarci le nostre possibilità".

Mercato chiuso?

"Fino all'ultimo minuto, non si può sapere. Abbiamo già una buona squadra, siamo primi in classifica, ma vedremo".

Siete reduci da una buona stagione.

"L'anno scorso abbiamo vinto la coppa col PSG, ma siamo umili e sappiamo di non essere un top club. Vogliamo continuare a crescere, siamo davvero felici degli accoppiamenti, impareremo molto".