ESCLUSIVA TMW - Pres. Sudtirol: "Calcio batte hockey. Vedrete altri Pinamonti"

Zero squadre in Serie A, una presenza in B negli anni '40 col Bolzano. Questo è il Trentino-Alto Adige del calcio. Regione fra le più piccole e con la concorrenza dello sci alpino e dell'hockey. Tuttavia il pallone rotola anche qui e ci tiene a precisarlo il presidente del Sudtirol, Walter Baumgartner. Ai microfoni di Tuttomercatoweb ci parla del movimento nella regione:

Presidente, il Trentino-Alto Adige è una regione per il calcio?

"Assolutamente sì. Qui è lo sport principale, il più popolare. Con un problema che per circa 20-25 anni non abbiamo avuto squadre fra i professionisti. Ed è una cosa che paghi".

L'hockey sembra dare più soddisfazioni

"È vero che c'è il Bolzano che gioca nel campionato transalpino e molte militano nel massimo campionato italiano. Ma alla fine il totale delle società non va oltre la ventina, mentre nel calcio ce ne sono centinaia. Sono molti di più quelli che giocano a calcio, la differenza è che c'è più concorrenza in tutta Italia ed è più difficile emergere".

In Serie A si sta facendo largo il talento di Pinamonti

"Siamo su una strada giusta e non ho dubbi che dal Trentino-Alto Adige arriveranno altri giocatori che toccheranno livelli molto alti".

Col nuovo millennio il Sudtirol è divenuto una realtà consolidata nel calcio per il territorio. Siete voi il punto di riferimento

"Come Sudtirol seguiamo un percorso molto concentrato alla crescita dei nostri giovani e i primi frutti si vedono già, con giocatori andati in grandi club come il Napoli o il Werder Brema. Siamo in ottimi rapporti con queste società professionistiche che stanno facendo crescere molto questi ragazzi".

Come operate a livello di scouting?

"Ci concentriamo principalmente sulla formazione dei giocatori della provincia. Il 30% arriva dalla provincia di Trento e un 5-10%, infine, anche da fuori regione. Diciamo che cerchiamo per quanto possibile di valorizzare il prodotto altoatesino e anche trentino, senza chiudere le porte al resto d'Italia".

Il Trentino-Alto Adige è la meta preferita dei club di Serie A per i ritiri estivi. Un bel segnale anche a livello di infrastrutture

"Altra dimostrazione che è il calcio lo sport più seguito. I ogni paese c'è un campo da calcio e una squadra con un settore giovanile. Le strutture sono top, compreso il nostro. Tra l'altro posso dire che inizieremo la ricostruzione dello stadio e se tutto va nei termini previsti si incomincia all'inizio dell'anno prossimo".

Volete farvi trovare pronti per la Serie B. Cosa manca, a proposito, per la serie cadetta?

"Sarà un impianto all'avanguardia con tutti i requisiti necessari per fare calcio ad alto livello. Cosa ci manca per la B? L'anno scorso giusto un gol, così come 3-4 anni fa. Siamo sulla buona strada, continuiamo nel nostro percorso senza però fare mai il passo più lungo della gamba".