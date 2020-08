esclusiva Pres. Verona conferma: "Benassi-Vlahovic? Se la Fiorentina li muove, noi ci siamo"

vedi letture

"Questo mercato è diverso e difficile, cercheremo di fare una squadra per salvarci". Parla così in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com il presidente dell'Hellas Verona, Maurizio Setti, il quale si sofferma - tra le altre cose - anche sulle mosse in entrata e in uscita del club: "Per il Verona si parla anche di Vlahovic e Benassi? Ne abbiamo parlato, c'è un ottimo rapporto con la Fiorentina. Se li muovono, c'è il nostro forte interesse. Col nostro tecnico poi potrebbero far bene. Per ora però non sappiamo".

CLICCA SUL VIDEO PER ASCOLTARE L'INTERVISTA COMPLETA!