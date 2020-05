esclusiva Presidente Frosinone: "Evitate soluzioni pasticciate. Le regole vanno decise prima"

vedi letture

"Le regole vanno decise prima e non poi". Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, torna sulla decisione del Consiglio Federale di fare ripartire la Serie B. "Qualcuno parla di playoff e playout in forme ridotte, non identiche rispetto a quelle tradizionali, è un problema che andrà affrontato. Ma tutto sarà da fissare prima che il campionato riparta, così le regole saranno chiare e tutti sanno cosa succederà al verificarsi di certe ipotesi. I problemi nello sport, come nella vita, vanno affrontati sulla base del merito e del rispetto delle regole. Nel Consiglio Federale si è rispettato al completo i principi, è stata una giornata positiva.

Quindi è soddisfatto?

"Le decisioni vanno nella direzione che avevamo affermato nelle settimane e nei mesi passati. Il miglior modo per chiudere la stagione è affidarsi al medico sportivo e al rispetto delle regole. Si proverà in tutti i modi a chiudere il campionato sul campo e c'è un estremo rispetto delle regole. Si sono evitate soluzioni pasticciate. Poi se fosse impossibile saranno determinati playoff e criteri in base alla cristallizzazione della classifica".

Qual è il suo augurio?

"Che sia una soluzione corretta e che la curva dei contagi continui ad abbassarsi e rendere possibile la prosecuzione della stagione".

Il Frosinone riuscirebbe a rispettare il protocollo?

"Le persone preposte mi hanno assicurato che siamo nelle condizioni di poterlo fare. Io spero nel miglioramento complessivo della situazione che porti, magari, a togliere qualche incrostazione del regolamento".