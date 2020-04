esclusiva Prof. Tedeschini: "Elezioni federali? Si cambi la norma e si voti per via telematica"

Anche il professor Federico Tedeschini (noto amministrativista nonchè avvocato che si è occupato spesso di importanti questioni calcistiche) è intervenuto sulla vicenda relativa all'intenzione del presidente del Coni Malagò di rinviare al prossomo anno - causa pandemia - le elezioni per la presidenza del CONI e quelle che riguardano la presidenza di tutte le Federazioni nazionali. "Il mio parere - dice a Tuttomercatoweb.com - è che il rinvio di un anno creerebbe problemi di democraticità dell'organismo. La soluzione più semplice sarebbe quella di rinviare non di un anno ma di 2-3- mesi, il tempo necessario per cambiare la norma e fare una votazione elettronica a distanza. I mandati del resto sono fatti per durare un tempo prestabilito. In circostanze eccezionali si rinvia, ma per un tempo strettamente necessario. Anche perchè se poi adesso c'è un crollo della pandemia ma nel prossimo inverno tornerà che cosa facciamo? Rinviamo di un altro anno?"

Che impressione si è fatto invece sul caos calcio?

"I medici ci dicono che dobbiamo evitare i contatti ravvicinati. Ci sono precauzioni che sono in contrasto con tante competizioni. Bisogna tener conto delle buone ragioni del mondo sportivo e anche degli atleti che hanno un valore pure legato agli allenamenti. Bisogna trovare qualcosa di speciale ma non ho sentito i medici sportivi dire niente sulle precauzioni della pandemia con le necessità degli allenamenti".