I rinforzi sono arrivati ed altri potrebbero arrivare nelle prossime ore. L'Atalanta è al lavoro per affrontare da protagonista la prossima stagione. "Finora è stata una discreta campagna acquisti", dice a TMW Domenico Progna grande ex difensore dei bergamaschi. "Sono stati fatti colpi mirati, là dove c'erano delle carenze. Miranchuk ad esempio è un ottimo calciatore, esperto e che arriva anche per cautelarsi in attesa del ritorno al top di Ilicic. Del resto anche il prossimo anno la squadra di Gasperini giocherà in Champions e deve farsi trovare pronta. Quanto a Romero è una buona alternativa per la difesa anche perchè Palomino nella seconda parte della stagione è un po' calato. E in più Caldara di ritorno dal Milan non era al cento per cento. Viene così rafforzato un reparto che era più carente di altri".

Romero pur giovane è già abbastanza esperto...

"E' di prospettiva e col Genoa ha mostrato buone qualità. La Juve lo ha dato all'Atalanta per farlo giocare e probabilmente tenerlo pronto per l'anno successivo. Ora però serve un portiere visto l'infortunio a Gollini".

Che pensa della situazione del Papu Gomez vista l'allettante offerta dell'Al-Nassr?

"A meno che non voglia andar via lui, non credo che l'Atalanta voglia rinunciare ad un giocatore che è in grado di fare la punta, il rifinitore, l'esterno. Certo, il Papu non è più giovane. Bisogna fare una scelta di cuore o di testa".

In attacco l'Atalanta potrebbe fare altri interventi

"Nel ruolo di boa la squadra è coperta con Zapata e Muriel. Gasperini gioca con una punta e tante mezzepunte. Bisogna capire se può servire una terza punta. C'è anche un ragazzo interessante, Piccoli, che è già nell'orbita della prima squadra".