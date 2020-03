esclusiva Prohaska: "Roma, lottare per il quarto posto è troppo poco"

vedi letture

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Herbert Prohaska, centrocampista austriaco che con la Roma vinse lo scudetto nel 1983, ha parlato anche dei giallorossi. E ha detto: ""Come anche negli anni passati riesce a giocare grandi partite ma poi va incontro a passi falsi inattesi. Ora lotta per il quarto posto ed è poco per una grande società come quella giallorossa. Mi auguro che la nuova proprietà possa portare tranquillità e possa costruire una bella squadra"

Fonseca le è piaciuto?

"Ho fatto un buon lavoro e ora se il campionato non finirà comunque andrà bene per la prossima stagione"

Finora in Italia come le era sembrato il campionato?

"Molto interessante. Gli anni passati la Juve aveva sempre dominato, quest'anno c'è anche la Lazio ma pure l'Inter non è tagliata fuori. E poi va fatto un plauso all'Atalanta anche per quel che ha compiuto in Champions. Peccato se il campionato non dovesse finire ma la mia impressione è proprio quella"