ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: “Chi vinceva continuerà a farlo. Crisi? Sento parlare di mercato...”

“Per quel che si è visto in Bundesliga sarà in effetti un calcio tipo playstation come dice Tardelli. Non ha percezione della tua condizione e di quella degli altri. Comunque, chi vinceva prima continuerà a farlo e chi perdeva continuerà a perdere. Le incognite sono legate al fatto che si giocano tante partite ravvicinate”. Il Bomber Roberto Pruzzo parla così intervenendo al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com. “Credo che si possa arrivare in fondo a questa tribolata stagione e decretare sul campo gli esiti finali. Altrimenti si cristallizza la classifica e arrivederci. Ora comunque si parla solo di mercato: sento dire della crisi e che non ci saranno più soldi ma di mercato si parla ormai da tanto...”

Quanto vale la Roma? Ora si parla anche dell’ex proprietario del Bordeaux?

“Si è deprezzata come del resto anche i calciatori. C’è stato un ridimensionamento. Friedkin si è forse tirato indietro. Ma la Roma ha bisogno di rilanciarsi”.

Quarto posto: che percentuali per i giallorossi?

“Devono contare sulle loro forze. L’Atalanta può decidere il suo campionato e le sorti della Roma”.

Che futuro vede per Balotelli?

“Cosa farà da grande? E’ questa la domanda. Credo che il mio amico Mino Raiola possa dargli un’altra chance. In Francia almeno fino ad un certo punto non era andato male. L’esperienza di Brescia è negativa ma Mino avrà una soluzione. Potrebbe trovare spazio in qualunque squadra dove possa trovare serenità”.