ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "CR7? Solo pensare ad un gesto così è da applausi"

© foto di Giacomo Falsini

Guardando e riguardando i gol in rovesciata del passato ce n'è uno che assomiglia molto a quello realizzato ieri sera da Cristiano Ronaldo. E' la rete che segnò Roberto Pruzzo in Juve-Roma 2-2 della stagione 1983-84. Cross da destra di Chierico e Pruzzo in rovesciata mise alle spalle di Tacconi. "Ma è meglio non guardarle quelle immagini...", taglia corto sorridendo il bomber. "Parlando di Ronaldo - dice a Tuttomercatoweb.com - credo che ci voglia una coordinazione pazzesca per un gesto del genere. Solo l'idea di poter realizzare una cosa del genere merita un applauso. Lo strapotere fisico e la coordinazione del portoghese ne fanno un giocatore perfetto. Io, nel mio caso, ho fatto quel che ho potuto con i miei limiti e le mie qualità. E' chiaro che in queste azioni c'è qualcosa in più. Non a caso riescono a pochi. Ma ripeto, credere di poterlo fare è già qualcosa che merita un elogio. Altri calciatori non ci pensano neanche: ci vuole pure coraggio perché si rischia di fare una brutta figura o anche di farsi male...".