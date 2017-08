ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Dybala sostituto di Neymar. Milan, prendi Costa"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante Roberto Pruzzo, intervistato da TuttoMercatoWeb.com, ha parlato così dei temi più attuali del mercato italiano e delle squadre di Serie A: "Il Napoli è padrone del suo futuro, è nettamente superiore al Nizza. E' vero che il club francese è un avversario scomodo, con un Balotelli che ha voglia di dimostrare di essere ancora un grande campione, ma il Napoli ce la può fare. Il Nizza è più avanti anche dal punto di vista fisico, ma la preparazione degli azzurri non è stata troppo dispendiosa e la squadra di Sarri resta quindi la favorita. Nonostante i problemi in difesa, il Napoli è in grado di superare il Nizza".

La Roma ha presentato invece nelle ultime ore il turco Under. Somiglia a Dybala?

"Cerchiamo di non fare accostamenti troppo pericolosi. E' un ragazzo giovane, che ha delle qualità, ma a Roma è meglio entrare in punta di piedi".

Come valuta il mercato della Roma?

"Positivamente, anche se Salah e Rudiger al momento non sono stati rimpiazzati. Serve ancora qualcosa, soprattutto in difesa".

Defrel la convince?

"Sono in tanti a chiedersi perché la Roma abbia speso così tanto per una riserva, quando la priorità è l'acquisto di un esterno offensivo. Tra Defrel e Berardi, era il secondo quello che serviva davvero ai giallorossi".

Cosa si aspetta da Mahrez?

"Ha rotto un po' le scatole (ride, ndr). E' un calciatore molto forte, probabilmente si basa su quello. Altrimenti l'operazione sarebbe già stata chiusa".

La Fiorentina può risollevarsi?

"Bisogna avere fiducia nella dirigenza. Corvino ha ceduto bene ed è abituato a lavorare in queste situazioni. Nonostante le partenze, la Fiorentina non è stata smembrata. Adesso però serve ripartire con delle certezze".

Come va gestito il caso Kalinic?

"Kalinic ha parlato troppo presto, facendo delle dichiarazioni evitabili. E' un buon giocatore, potrebbe ancora dare qualcosa a Firenze, ma deve rimettersi in riga".

Che idea si è fatto del Milan finora?

"Il Milan con Bonucci, Biglia e magari anche Diego Costa diverrebbe una squadra super, in grado anche di vincere il campionato. L'attaccante del Chelsea sarebbe un'ottima soluzione per i rossoneri. Non sarà difficile ora amalgamare la rosa, i grandi campioni si amalgamano da soli".

Chiosa sul trasferimento al PSG di Neymar.

"Spero che questa resti un'eccezione. Sono comunque d'accordo con Mourinho: Neymar è un grande campione, anche se forse non vale tutti quei soldi. Ci sono tanti calciatori di basso livello che vengono strapagati, Neymar invece è uno che può vincere il Pallone d'Oro".

Il PSG può vincere la Champions con Neymar?

"Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco sono delle certezze. Per il quarto posto in semifinale diciamo che se la giocheranno PSG, Juventus, Manchester United e Chelsea".

Chi sarà il sostituto di Neymar al Barcellona?

"Non me ne vogliano i tifosi della Juventus, ma il nome che calza meglio è quello di Dybala. Staremo a vedere, sicuramente il Barcellona prenderà qualcuno".

Guarda l'intervista completa nel video in calce.