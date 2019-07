Tanti movimenti e parecchie idee di mercato intorno alla Roma, ancora a caccia dell'attaccante e di un esterno che possa prendere il posto di El Shaarawy. "Se ora riesce a prendere il centravanti giusto è stato fatto un bel lavoro", dice a Tuttomercatoweb.com il 'Bomber' Roberto Pruzzo. "Per adesso il centravanti c'è ed è Dzeko, poi vediamo"

Se salta Higuain quale può essere il sostituto?

"Magari Dzeko..."

Si è parlato anche di Icardi: Dzeko più trenta milioni per arrivare all'argentino. Operazione che farebbe?

"Come logica ci sta e la farei. Icardi è stato deprezzato, poi bisogna vedere se avrà voglia di misurarsi nella Roma"

Fazio lo sacrificherebbe per arrivare a Suso?

"No, lo terrei e prenderei anche un altro difensore per dare a Mancini la possibilità di avere una guida sicura. E' emerso il nome di Glik, giocatore esperto che prenderei. Se la Roma vuol fare un salto magari deve cercare di meglio ma in giro non c'è moltissimo".