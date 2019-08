ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Lukaku affare pure per United. Napoli fortissimo"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Tanti temi affrontati nella chiacchierata a TMW con il Bomber Roberto Pruzzo. A partire dal colpo dell'Inter con Lukaku. "E' un affare per i nerazzurri ma anche per lo United, viste le cifre. Sono tutti felici, in primis Conte che lo voleva a tutti i costi. Dzeko? Per ora è della Roma, i giallorossi dovranno comunque essere pronti ad un eventuale B. La Juve in ogni caso è più forte dell'anno scorso e dietro c'è il Napoli. Per l'Inter Conte è certamente un valore aggiunto. Lukaku ha una fisicità esagerata ma non lo paragono a nessuno adesso. Il Napoli, dicevo, è fortissimo: può essere l'anno buono per vincere qualcosa. Devono trovare l'attaccante, Manolas dietro dà la garanzia di giocare un calcio diverso dall'anno passato. Icardi da Juve o Napoli? Pure da giardino di casa (ride, ndr). Non so dove possa andare ma mi auguro che giochi e faccia gol. E' un gran campione e spero possa trovare la sua strada. Per la Roma l'ideale sarebbe che Dzeko restasse per un anno. In caso contrario, deve prendere un giocatore utile alla squadra. Mariano Diaz? Non vale Dzeko. Per il difensore vediamo: Alderweireld chissà. Serve uno fortissimo che possa permettere a Mancini di crescere bene. Pezzella è un'opzione. La Fiorentina? Mi auguro che nel giro di due-tre anni possa tornare tra le sei-sette sorelle. C'è molto da lavorare. Gli acquisti finora sono di medio-buon livello: confermare Chiesa è stato buono ma intorno ci vuole ancora qualcosa. Llorente? Si offre a tutti e se c'è qualcuno se lo prende lui va... Ad un ingaggio decente si può fare"

