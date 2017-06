ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Manolas, plusvalenza ok. Berardi-Roma? Vediamo"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Falsini

L'ex attaccante di Roma, Genoa e Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com commentando il mercato giallorosso del presente e del futuro: "Le cessioni della Roma? Ci sono dei calciatori che decidono ad un certo punto della propria carriera di cambiare aria. Se c'è anche la possibilità e la capacità di recuperare una cifra importante, come mi sembra stia succedendo, allora 'arrivederci e grazie'. Vale per Manolas, ma anche per Salah. L'egiziano è stato pagato la metà della cifra a cui è stato ceduto. Se il difensore va via per una cifra intorno ai 30 milioni credo sia una plusvalenza positiva. Berardi pronto per la Roma? Ottimo giocatore, ma tolto dalla realtà di provincia dovrebbe rapportarsi ad una realtà diversa. Staremo a vedere".

Per ascoltare l'intervista completa clicca sul VIDEO in calce all'articolo!