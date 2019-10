ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Milan senza identità. Napoli, concretizza di più"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Tanti i temi discussi col Bomber Roberto Pruzzo, a partire dalla crisi del Milan: "L'anno scorso Gattuso aveva fatto benissimo con la squadra - dice a TMW - e ora si è puntato su un tecnico che poteva essere giusto ma in pratica non lo è. Il Milan è senza identità, ed è in crisi e non so se ne uscirà. E' la squadra che tira meno in porta di tutte, ci sono numero negativi incredibili. Piatek? Quest'anno è il nulla, l'anno passato segnava in tutti i modi. Bisogna trovare una via di mezzo: non ha qualità tecniche eccezionali, è un giocatore di forza e va sfruttato per le sue caratteristiche. La Roma? Non mi ha ancora convinto del tutto, ha vinto finora perchè più forte tecnicamente e ha giocatori che possono fare la differenza, comunque i risultati ci sono. In ogni caso mi ha sorpreso Ribery nella Fiorentina, non solo per le sue qualità che conosciamo ma per la tenuta nell'arco della gara. Si vede che si è allenato su qualche spiaggia francese e va più forte di tutti. Chiesa ha avuto benefici da lui, mi sembra ora anche più sereno. Ora vedremo se nelle gare bloccate non avere un riferimento davanti potrà essere un problema. Adesso comunque la Fiorentina credo sia la più in forma del campionato. Il Napoli? C'è tempo, l'ho pronosticato vincente in campionato. Ora però non può più sbagliare e deve approfittare dello scontro diretto tra Inter e Juve. Deve concretizzare le tante opportunità che crea"

