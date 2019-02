ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Non mi sveno per nessuno ma Zaniolo va tenuto"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Zaniolo e il suo futuro: la Roma vuol blindarlo con un ingaggio da 1,5 milioni ma il suo entourage sembra prendere tempo anche in considerazione del fatto che altri giovani, Kluivert in testa, percepiscono cifre superiori. Così tutto resta ancora in sospeso. "E' un giocatore che in pratica te lo sei trovato e ora serve un sacrificio per tenerlo", dice a Tuttomercatoweb.com Roberto Pruzzo, autentico simbolo giallorosso. "Per i calciatori in generale non mi svenerei mai però in questo caso la società deve far di tutto per tenerlo e per accontentarlo, anche se è giovane. I soldi? I tempi ormai sono questi e, ripeto, va fatto di tutto per tenerlo".

Il timore è che la Juve possa inserirsi e iniziare un corteggiamento...

"Non temo nulla, Zaniolo è ben inserito e integrato, la società è chiamata a rapportarsi alle qualità del calciatore. Guardate Donnarumma, ora è il miglior portiere che ci sia in circolazione: anche se si parla di giovani, vanno pagati".

Quanto vale Zaniolo?

"Vale tanto, è un calciatore forte. Mancini è stato il primo ad individuarne le capacità e poi è esploso. E' un calciatore di valore, ma non so quantificare la cifra".

C'è qualche giocatore della sua Roma a cui può essere accostato?

"Quelli erano fuoriclasse. Non scomodo nessuno, peraltro il calcio è cambiato. Per ora è Zaniolo, con i suoi pregi e qualche difetto. Ancora non gestisce bene le energie, però è un gran calciatore".