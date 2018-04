ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Reds forti e lunatici. Salah? Fermato Messi..."

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

"Alla fine è stato un buon sorteggio". Anche il Bomber Pruzzo racconta le sue sensazioni su Liverpool-Roma. "Quella inglese è una squadra lunatica. E' forte, sia chiaro. Ha anche eliminato il City che però è stato massacrato dall'arbitro. Considerato il blasone di Real e Bayern, è un avversario che alla fine può andar bene", commenta a Tuttomercatoweb.com

E oggi se ripensa alla finale dell'84?

"E' meglio che non ci ripensi, mi viene male... Era una grande occasione e comunque non abbiamo perso perché finì 1-1".

Che cosa non funzionò?

"Quando arrivi al 120' e poi ai rigori ha funzionato quasi tutto. Loro erano una squadra di campioni che avevano vinto per tre volte la Coppa. Noi avevamo il vantaggio di giocare in casa ma non bastò".

Tornando alla sfida di oggi col Liverpool che cosa teme in particolare?

"La forza della squadra e la capacità di segnare. Ma ripeto, alternano grandi prestazioni ad altre meno convincenti".

E poi c'è Salah...

"E' un calciatore che si è completato. Alla Roma ha fatto benissimo, al Liverpool sta andando ancora meglio. Credo che comunque aver buttato fuori il Barcellona abbia consentito ai giocatori giallorossi di accrescere la loro autostima. Se fermi Messi puoi fermare chiunque..."