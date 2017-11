ESCLUSIVA TMW - Pruzzo ricorda Salvatori: "Un generoso, si faceva apprezzare"

© foto di Federico De Luca

Anche Roberto Pruzzo ricorda Stefano Salvatori, l'ex centrocampista di Fiorentina e Milan morto oggi all'età di 49 anni. Il Bomber era stato compagno di squadra di Salvatori nell'88-89 quando militava nella squadra viola. "La notizia mi ha colpito molto - racconta a Tuttomercatoweb.com - lo ricordo come un bravissimo ragazzo, che sapeva fare gruppo. Era una bella persona, al di là del calciatore. Ultimamente non lo avevo più visto nè sentito ma lo ricordo come un ragazzo a posto. Ci eravamo reincontrati in occasione della partita che facemmo una decina d'anni fa per e con Borgonovo".

Come giocatore come lo ricorda?

"Era un centrocampista di quantità, dava tutto in campo. Era un generoso, uno di quei giocatori come piacciono a me"