ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Roma, bene la nuova proprietà. Smalling sicurezza. Elsha? Attacco ok"

esclusiva Pruzzo: "Roma, bene la nuova proprietà. Smalling sicurezza. Elsha? Attacco ok"

Il Bomber Pruzzo ha parlato ai microfoni di TMW nell'intervista che potete vedere sotto e ha commentato il mercato dei giallorossi. "L'impatto della nuova proprietà è stato positivo, non si può pretendere che in pochi mesi possano ribaltare una situazione che per ora vede la squadra non tra le le prime quattro, ma credo che la Roma si sia rinforzata anche se pesa l'assenza di Zaniolo. Bravi i dirigenti a cedere giocatori in esubero. Smalling il colpo più importante, è costato caro ma con lui vai sul sicuro. La Roma poi ha pensato anche al futuro con Kumbulla. Un ritorno El Shaarawi? Credo che la Roma sia a posto così, Pedro ha avuto un impatto molto buono, va ritrovato il miglior Dzeko ma tutto sommato negli undici la Roma è molto forte"

