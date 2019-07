ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Roma, Fonseca mi piace. Vincere la Coppa Italia"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

La Roma vista dal grande Bomber Roberto Pruzzo. La squadra è ancora in fase di allestimento ma qualche considerazione può esser fatta, a partire da Fonseca. "Mi piace il modo in cui si è presentato, ha voglia di fare e serve gente motivata come lui", dice a TMW. "Ci sono ancora vari nodi da sciogliere: c'è da capire quali saranno i sostituti di Manolas, De Rossi e Dzeko, con quest'ultimo che comunque è ancora un giocatore della Roma. A quel punto sarà possibile fare delle valutazioni più approfondite".

Higuain sarebbe l'attaccante giusto per la Roma?

"Certo, può ancora fare la differenza. Il suo valore lo ha dimostrato. Poi, è chiaro che servono sempre le motivazioni altrimenti il tuo valore cala".

Ha fatto bene Fonseca a parlare di obiettivi Champions?

"Non credo che gli abbiano chiesto nulla di particolare. L'importante è avere la squadra attrezzata per giocarsela per il quarto posto. Serve la rosa adeguata. Ma credo che sarebbe bello e importante vincere un trofeo. La Roma non vince ormai dal 2008. Vincere la Coppa Italia sarebbe una buona cosa"

Le chiedo anche della Lucchese: la cordata di cui fa parte (gli ex proprietari del Como) è interessata a rilevare il club...

"Ci sono contatti in corso. Il sindaco sta valutando le varie opzioni. Credo che tra una o due settimane si arriverà ad una soluzione".

Voi siete pronti?

"Siamo pronti. A Como abbiamo dimostrato di essere un team vincente. Vediamo come si evolve la situazione".