ESCLUSIVA TMW - Pruzzo: "Spero resti DiFra. Se salta? Vorrei solo Guardiola"

© foto di Mourad Balti Touati/Photoviews

Il periodo della Roma - reduce daòl grave ko con la Lazio - è davvero complicato: ne abbiamo parlato a TMW col bomber Roberto Pruzzo: "E' un momento molto difficile, però il bello del calcio è che c'è sempre una gara dopo e col Porto la squadra si gioca tutto. Anche l'allenatore si gioca moltissimo, servirà una reazione per andare avanti in Europa. Le responsabilità? Vanno equamente divise, le scelte le fa il tecnico ma se si fa male Manolas c'è anche sfortuna. Di Francesco comunque ha dimostrato nei momenti difficili di saperne venir fuori e mi auguro sia così anche stavolta. I leader? Dzeko, De Rossi e Manolas sono grandi giocatori, Fazio è un uomo d'esperienza che l'anno scorso ha giocato un ottimo campionato e quest'anno è più in difficoltà, ci sono giovani importanti come Zaniolo: alla Roma non manca niente. Se salta Di Francesco? Prenderei Guardiola, senza dubbio... Ma ora in realtà mi auguro resti Di Francesco perché ogni altra soluzione credo che sarebbe peggiorativa.

