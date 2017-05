ESCLUSIVA TMW - Pulici: "Lazio, serve solo una prima punta. Su Keita aspetterei"

La Lazio esulta ancora per il derby. E i tifosi biancocelesti sperano ancora che possa essere riaperta la questione Keita, autentico mattatore del match di ieri ma che sembra destinato a dare l'addio. Ne abbiamo parlato con Felice Pulici, grande ex laziale. "Intanto vanno fatti i complimenti alla squadra di Inzaghi - dice a Tuttomercatoweb.com - nonostante gli errori dell'arbitro e dei suoi collaboratori, che possono capitare, la squadra ha vinto un derby bellissimo. E' stata una vittoria di gran classe. Certo, ancora la stagione deve finire e questo non va dimenticato. C'è anche una Coppa Italia in cui la vittoria può starci. Il quarto-quinto posto è assicurato. I discorsi sul terzo posto li lascio ad altri".

Per poter pensare in futuro alla Champions che cosa serve?

"L'acquisto di una prima punta di rilievo. La struttura della squadra c'è, Inzaghi ha gestito il gruppo molto bene. Trovando un centravanti magari attraverso qualche sacrificio può esserci un salto di qualità".

Senza però mettere in discussione Immobile...

"Immobile è un punto fermo. Ma cercherei una punta nel vero senso della parola. Quanto a Keita non mi pronuncio. E' un risolutore, però il suo sacrificio può far arrivare qualche contropartita importante".

Se fosse il presidente non proverebbe a riaprire la trattativa per tenerlo?

"Proverei ma se trovo una resistenza mi fermo. E' un vantaggio che si esprima su questi livelli e aspetterei offerte che potrebbero essere anche oltre misura".