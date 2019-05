ESCLUSIVA TMW - Quagliarella miglior over 33, Di Natale: "Merita l'Europeo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Quagliarella sta dimostrando di essere un grande giocatore". È l'amico Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese nonché compagno di reparto del centravanti napoletano, a benedire la stagione del blucerchiato, miglior over 33 dell'anno. "Sono contento per lui, è un ragazzo eccezionale. Il modulo di Giampaolo gli ha dato modo di approfittare della sua posizione, il tecnico sta facendo benissimo, Fabio fa la differenza".

Come mai questa esplosione così tardi?

"Ci può stare, l'età alle volte è un fattore. Puoi fare cose che da giovane non riuscivi a svolgere, a 35-36 anni puoi fare comunque bene".

Crede che sarà convocato all'Europeo?

"Mancini sta facendo giocare tanti giovani, questa Nazionale è loro. Quagliarella può dare il tocco di qualità ed esperienza, ha fatto gol importanti sia quest'anno che lo scorso. Spero proprio di sì, lo sta meritando sul campo".

Che persona è Quagliarella fuori dal campo?

"Bravissima, vive di famiglia e rispetta tutti. Si sta meritando quello che gli capita, fa tutto con umiltà e senso del lavoro"