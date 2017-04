ESCLUSIVA TMW - Quintero show in Colombia sotto gli occhi di Viola e Toro

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

A volte... Ritornano. Juan Fernando Quintero, classe '93 di Medellin, in Italia ha lasciato di sè uno splendido ricordo dopo l'esperienza del 2013 con la maglia del Pescara. Poi Porto e Rennes, è di proprietà dei lusitani ma è ora in prestito all'Independiente de Medellin dove, in 15 partite, con 7 gol e 6 assist, si sta mettendo in gran luce. Nelle quindici gare giocate, è stato protagonista anche compresi gli assist in 13 reti e per questo, come già emerso in Spagna, ha attirato le attenzioni di Siviglia e Villarreal. Contatti concreti ma secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, anche osservatori della Fiorentina lo avrebbero visionato e pure quelli del Torino per eventuali cessioni deluxe sulla trequarti.