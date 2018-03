ESCLUSIVA TMW - R. Marino: "Lazio può vincere sempre. Ma stiano tutti bene"

Non è andata male alla Lazio in Europa League. I biancocelesti hanno pescato il Salisburgo, avversario sulla carta estremamente abbordabile. Peraltro la squadra di Inzaghi vista ieri contro la Dinamo Kiev pare aver ritrovato carica e determinazione. Raimondo Marino, ex difensore laziale (93 presenze con i biancocelesti) è sicuro delle potenzialità di Immobile e compagni. "A mio parere non ci saranno problemi a superare il turno. La Lazio è una buona squadra che può vincere con tutti. E' chiaro - dice a Tuttomercatoweb.com - che non può competere con la Juve, ma neppure il Napoli può farlo perchè la rosa dei bianconeri è più forte, è costituita da giocatori praticamente tutti dello stesso livello o quasi".

La Lazio si è ritrovata?

"Credo di sì. E poi quando c'è il gruppo si riescono a superare anche i momenti delicati. Inzaghi è stato bravo in questo. I giocatori sono uniti, si aiutano".

Ieri la Lazio ha creato tanto: poteva essere più cinica?

"E' vero, ma l'errore fa parte dell'essere umano. Guardate Donnarumma: ha sbagliato anche lui, può capitare".

Lazio sempre da Champions?

"Secondo me sì. L'importante è che non ci siano infortuni dei giocatori più forti. La Juve trova i sostituti giusti. La Lazio così come il Napoli ha più difficoltà da questo punto di vista".