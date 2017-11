ESCLUSIVA TMW - Raihane: “Marocco nella storia, gruppo top. Bidaoui aspetta Novellino”

© foto di Alessio Alaimo

“Il Marocco fa storia a sé: non si qualificava ad un Mondiale da vent’anni. Oggi siamo siamo qualificati in Russia dopo che la Federazione ha scelto di programmare e puntare su un allenatore con esperienza nel calcio africano. Renard ha potuto creare un gruppo, ha avuto ragione perché non ha lavorato su nomi ma su uomini e avere la miglior difesa ne è una prova”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato marocchino, Kamal Raihane a proposito della qualificazione al Mondiale da parte del Marocco.

Discorso diverso per l’Italia, che non s’è qualificata.

“Purtroppo in Italia c’erano diverse spaccature è così si è toccato il fondo. L’Italia per la storia che ha deve partecipare al Mondiale. Oggi c’è stato un virus, diciamo così. Non so se sia un fattore di esperienza, ma sicuramente non è stata una carenza tecnica perché ci sono calciatori come Verratti e Insigne che fanno la differenza nei loro club”.

Mercato: Bidaoui e l’Avellino, futuro da decifrare.

“Siamo riconoscenti all’Avellino che ha creduto nel calciatore in un momento particolare. Il ragazzo ha lavorato affinché tornasse ai suoi livelli, oggi ha raggiunto una forma importante. Ma esprime il suo talento nel 4-3-3. È stato adattato al 4-4-2. Non mi capacito del fatto che anche dopo il gol e l’ottima prestazione dell’altra volta non trovi spazio. Vorrei che venisse rispettata la meritocrazia sul campo. Non capisco come mai non riesca a trovare spazio. Forse è un problema di modulo, anche nel 4-4-2 ha fatto bene nel 3-5-2 magari fa un po’ di fatica perché non nasce seconda punta. Ma servirà parlarne con la società che si è presa una settimana di tempo per decidere cosa fare. Aspettiamo la decisione di Novellino”.