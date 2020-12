esclusiva Raimondi: "Mercato Milan, priorità in difesa. Calhanoglu rinnoverà"

vedi letture

Claudio Raimondi, esperto di mercato per Mediaset, ha parlato delle mosse del Milan per la finestra invernale di calciomercato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

In quale reparto il Milan dovrebbe intervenire?

“La priorità assoluta è in difesa, il reparto più incompleto. Ci sono due bocciature totali, Musacchio e Duarte. Il primo se ne andrà mentre il secondo è stato scavalcato da Kalulu che non è un centrale ma un terzino. Potrebbe anche esserci la possibilità di doppia cessione. Poi l’idea è puntare sui giovani, Simakan e Kabak sono i nomi caldissimi, non i Rudiger per fare un esempio. Si cerca qualcuno da affiancare a Gabbia, la filosofia dei giovani è sempre la stessa. Si cerca un classe 2000”.

C’è bisogno anche di un vice Ibra?

“Si, ma è chiaro che comporterebbe mandare in prestito Colombo. Non sono tante le possibilità di questo mercato per un 9, ed è un problema. Perché Rebic da centravanti non piace. Il croato ha sempre fatto bene da esterno mentre fa fatica da falso nove. E le gare senza Ibra hanno fatto capire che si muove male in quel ruolo. A maggior ragione il Milan dovrà essere attento alle opportunità di mercato”.

Calhanoglu rinnova?

“A questo punto si, entro la fine del 2020 si proverà a chiudere. Il Milan ha provato a vedere se c’erano giocatori simili ma a parità di ruolo ci sono investimenti onerosi. Nell’incontro sono state dette parole di stima da Maldini al suo agente. Il Milan sceglie la continuità e si fida della crescita di Calhanoglu sul campo”.