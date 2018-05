ESCLUSIVA TMW - Rambaudi: "Lazio da Champions, risposto ai torti sul campo"

L'Inter ruba due punti alla Lazio, ma la squadra di Inzaghi resta quarta a +2 e dunque favorita per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. In vista delle due "finali" mancanti di campionato, con tanto di scontro diretto all'ultima giornata, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore biancoceleste Roberto Rambaudi.

Rambaudi, Lazio o Inter: chi merita il quarto posto secondo lei?

"La Lazio. Non solo per i due punti di vantaggio in classifica, ma anche per quello che ha fatto in questi mesi. I biancocelesti meritano questa Champions per gioco e qualità espresse".

Senza dimenticare i tanto discussi episodi legati al VAR.

"I torti subiti avrebbero potuto ammazzarla, ma la Lazio è riuscita a rispondere alla grande sul campo. Ha avuto una reazione straordinaria e adesso è tutto nelle sue mani".

L'Inter però ci crede non poco.

"Le prossime due giornate di campionato saranno due finali. La squadra di Spalletti ha fatto un percorso altalenante, ma ultimamente ha trovato la giusta quadra e vive un buon momento di forma fisica".

Nella Lazio invece si stanno fermando calciatori fondamentali.

"Il problema infortunati è molto grave in casa biancoceleste. Togliere Radu, Parolo, Immobile e Luis Alberto alla Lazio è come togliere Chiellini, Pjanic, Higuain e Dybala alla Juventus. La qualificazione in Champions passerà quindi anche dal recupero di questi giocatori, o almeno qualcuno tra loro, per Crotone e Inter".

Se alla fine Champions dovesse essere, quanto sarà importante per la Lazio ripartire da Simone Inzaghi e da un top player come Milinkovic-Savic?

"Il progetto Inzaghi va avanti. Quest'anno c'è stata una crescita continua e importante, che dovrà proseguire nei prossimi mesi. Per quanto riguarda invece il mercato, qualora dovessero partire giocatori come de Vrij e Milinkovic-Savic la Lazio dovrà assolutamente trovare dei sostituti all'altezza. Altrimenti, il tasso tecnico si abbasserebbe sensibilmente".