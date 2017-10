ESCLUSIVA TMW - Rambaudi: "Lazio in crescita e da Champions. Mentalità ok"

Adesso la Lazio è terza e sempre più convincente. dopo la vittoria di ieri sera contro il Cagliari si è portata a tre punti dalla capolista Napoli. Ad oggi c'è anche il sogno scudetto per i biancocelesti. "Non credo che sia da scudetto - dice a Tuttomercatoweb.com Roberto Rambaudi grande ex laziale - perchè il tricolore se lo giocheranno a mio parere Napoli e Juve, però la squadra di Inzaghi è in crescita, di prospettiva, giovane e dimostra di avere mentalità giusta, capacità di gestione e lettura della partita. E' certamente da Champions".

Con questo Immobile poi...

"Me lo aspettavo così ed era ciò che mancava dai tempi di Pioli. Serviva un giocatore in grado di finalizzare il gioco. Sa anche interagire bene con la squadra, partecipa alla manovra".

Il punto interrogativo adesso è: quanto durerà questa Lazio?

"E' una domanda che può riguardare anche Juve, Napoli e le altre. I giocatori sono atleti nati per correre. La rosa è ampia per far riposare qualcuno quando è necessario. Inzaghi comunque è molto bravo nella gestione del gruppo".

Le seconde linee saranno sempre all'altezza a suo parere?

"Stanno crescendo. E' chiaro che nei momenti importanti servono i titolari. Magari chi parte dalla panchina può darti un buon contributo per una parte di gara però i titolarissimi sono titolarissimi"